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В Ужгороде в медуниверситете на экзамене выявили массовые подделки паспортов: видео видео

02.06.2021, 22:55
Фото: ФБ Антона Геращенко
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В Ужгороде полицейские совместно с представителями Центра тестирования при Минздраве обнаружили у 20 студентов местного университета поддельные документы для сдачи экзаменов под чужими именами. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

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Как отмечается, оперативники отдела миграционной полиции региона пришли с проверкой в ​​местный университет, где среди студентов немало иностранных граждан.

По данным полиции, вместо студентов-медиков экзамен пришли сдавать другие юноши и девушки: их фотографии были вклеены в чужие паспорта.

Как сообщается, сотрудники отдела миграционной полиции совместно со следователями проводят документирование преступлений и общаются со всеми фигурантами.

Кроме этого полицейские проверяют возможную причастность к махинациям преподавателей и администрацию учебного заведения.

Открыто уголовное производство по статье о подделке документов.

"Благодаря порядочной позиции отдельных сотрудников медицинского университета, которые заметили факт вклейки чужих фото и вызвали полицию, массовая фальсификация экзамена на высокое звание медика была прекращена полицией", – написал в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

Читайте также: $1 млн в год. СБУ заявила о разоблачении схемы зачисления иностранных студентов в медвуз

Наталия Медведева
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образование медицина ужгород подделка документов экзамен
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