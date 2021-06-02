В Ужгороде полицейские совместно с представителями Центра тестирования при Минздраве обнаружили у 20 студентов местного университета поддельные документы для сдачи экзаменов под чужими именами. Об этом сообщает пресс-служба полиции Закарпатской области.

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Как отмечается, оперативники отдела миграционной полиции региона пришли с проверкой в ​​местный университет, где среди студентов немало иностранных граждан.

По данным полиции, вместо студентов-медиков экзамен пришли сдавать другие юноши и девушки: их фотографии были вклеены в чужие паспорта.

Как сообщается, сотрудники отдела миграционной полиции совместно со следователями проводят документирование преступлений и общаются со всеми фигурантами.

Кроме этого полицейские проверяют возможную причастность к махинациям преподавателей и администрацию учебного заведения.

Открыто уголовное производство по статье о подделке документов.

"Благодаря порядочной позиции отдельных сотрудников медицинского университета, которые заметили факт вклейки чужих фото и вызвали полицию, массовая фальсификация экзамена на высокое звание медика была прекращена полицией", – написал в Facebook замминистра внутренних дел Антон Геращенко.

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Наталия Медведева

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