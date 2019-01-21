В венгерском зоопарке впервые показали младенца пингвина: видео

В венгерском зоопарке в Дебрецене родился пингвин. Об этом сообщает ТСН.

"Правда, еще полтора месяца назад (родился, - ред.). Работники зверинца это скрывали. Ждали пока младенец наберется сил. Теперь малыш весит уже два килограмма. Его впервые представили посетителям", - отмечается в сюжете.

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Обычно этот вид пингвинов живет в больших колониях и гнездится на каменных берегах Южной Африки.

Специалисты говорят, что с каждым годом их становится все меньше из-за человеческой деятельности и ухудшения состояния экологии.

2 августа 2018 года сообщалось, что крупнейшая в мире колония королевских пингвинов, которая живет на островах на юге Индийского океана, сократилась на 88% за последние 35 лет.