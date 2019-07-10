В Закарпатье прокатился ураган, двое человек пострадали: видео

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Ураган повредил почти 100 крыш в нескольких районах

В селе Сюрте под Ужгородом двое жителей получили травмы из-за урагана. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Закарпатской области. 

В Ужгородском и Иршанском районах повреждены почти 100 крыш жилых домов, сельсовета и школы. Также зафиксировали 11 случаев падения деревьев на дорогах и в населенных пунктах.

Ранее из-за погоды 26 населенных пунктов в Закарпатье остались без света. 

В июне в Польше тысячи домов остались без электричества из-за урагана, больше всего пострадало Западно-Поморское воеводство.

Видео: Anatoliy Holyan

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Теги: погода, ужгород, торнадо
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