Украинский летчик ВСУ поразил жюри на авиашоу Riat-2019: видео

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На британском авиашоу дебютировал украинский военный летчик Юрий Булавка

Украинский военный летчик Юрий Булавка показал высший пилотаж на самолете Су-27 на авиашоу Royal International Air Tattoo 2019 в Великобритании. Видео филигранного полета украинского летчика опубликовал Tonkatsu298 в YouTube.

Выступление украинца на фестивале было признано "самым лучшим и красивым пилотажем на боевом самолете".

Помимо Булавки на боевых самолетах выступили еще 24 представителя других стран Европы. 

Соревнования в Великобритании проходят каждый год, начиная с 1976 года. Ежегодно награду передают новому победителю, нанося имя прошлогоднего призера на кубок. 

В 2018 году новую пилотажную программу на авиашоу Royal International Air Tattoo 2018 в Британии показал прошлогодний победитель в номинации "лучший пилотаж среди стран-партнеров НАТО" Александр Оксанченко на Су-27 из состава 831-й бригады тактической авиации ВСУ.

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Теги: су-27, воздушные силы, юрий булавка, riat 2019
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