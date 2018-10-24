"Захвати" святого: Ватикан запустил игру, похожую на Pokemon Go

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Игра с элементами дополненной реальности Follow JC Go создана католической организацией

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Ватикан запустил приложение Follow JC Go, которое позволяет искать святых на карте и ведет просветительную работу. Первым игроком стал папа римский Франциск. Об этом сообщает итальянское издание Corriere della Sera.

Согласно сообщению, созданная католической организацией игра похожа на известную Pokemon Go, но вместо покемонов здесь нужно "захватить" Иисуса Христа и других святых и персонажей из Библии.

Кроме развлекательной игра несет и просветительную функцию - поймать персонажа можно только после ответа на вопрос о нем. Когда он окажется в eTeam (Евангелической команде) пользователя, то будет сопровождать его во время "паломнических путешествий". 

Так же, как в оригинальной игре, Follow JC Go использует GPS-навигацию для определения местонахождения пользователя.

Задания игроки будут выполнять как индивидуальные, так и групповые. Планируется, что пользователи смогут встречаться вне приложения. Игра также напоминает о необходимости пить воду, кушать и молиться. 

В разработку вложено около 500 тысяч долларов частных инвестиций и пожертвований. К работе над приложением привлекли 43 дизайнера, богослова, церковных историков и инженеров. Команда работала 32 тысячи часов с августа 2016 года.

Follow JC Go доступна для устройств на платформах iOS и Android, но пока только на испанском языке. Вскоре будут добавлены и другие языки.

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Теги: Иисус Христос, ловля покемонов, религия, папа римский франциск, Ватикан, Папа римский, приложение, pokemon go, игра, покемон, Follow JC Go, иисус, святые
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