На КПП "Ужгород – Вишне-Немецкое" 24 октября произошла драка между дальнобойщиками и "рэкетирами", которые за плату организовали проезд вне очереди. Видео инцидента, снятое водителем, опубликовал в Facebook глава Закарпатского облсовета Алексей Петров.

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Он назвал "дикарством" пропуск на украинско-словацкой границе фур без очереди, в то время как другие водители ждут по три-пять дней.

По его словам, пострадавшие утверждают, что на месте во время и после драки не было правоохранителей.

Петров обратился по этому поводу к руководству Чопского погранотряда, призвал Нацполицию и прокуратуру Закарпатья привлечь виновных к ответственности.

Он добавил, что "попытки криминалитета превратить Закарпатье в Сицилию нужно рубить на корню".

21 апреля 2021 года президент Владимир Зеленский и премьер-министр Словакии Эдуард Хегер провели переговоры о совместном пограничном и таможенном контроле для благоприятного пересечения границы и борьбы с контрабандой.

9 мая СБУ разоблачила распространителей антивенгерских листовок на Закарпатье, которые действовали по заказу российских кураторов.

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Виктория Найдёнова

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