Около 60 мигрантов пытались прорваться через беларуско-польскую границу в Польшу, беларуские военные в штатском присоединились к группе и резали проволоку. Об этом сообщает пресс-служба миграционной службы Польши.

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Попытка прорыва произошла на северо-востоке страны возле села Уснаж-Гурны.

Пострадали двое солдат Войска Польского: одному ранили лицо веткой, другому – камнем. Они были госпитализированы в больницу в Белостоке, но уже выписаны. Их жизни ничего не угрожает. Пограничники тоже получили легкие травмы, медпомощь им не понадобилась.

Группе из 60 человек прорвать границу не удалось. В пресс-службе отмечают, что люди были очень агрессивны.

"Иностранцы использовали палки и бросали камни в офицеров пограничной службы и солдат Войска Польского", – сказано в сообщении.

В пресс-службе говорят, что среди людей, прорывавших границу, польские офицеры опознали беларуских солдат в штатском, которые резали проволочное ограждение.

28 сентября 2021 года спецслужбы Польши заявляли об усилении провокаций на границе с Беларусью – речь шла об оскорблениях польских солдат и офицеров, имитации бросания гранат и холостых выстрелах.

13 октября Польша сообщила о планах потратить более 1,6 млрд злотых ($404 млн) на строительство стены на своей границе с Беларусью, чтобы остановить поток мигрантов.

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Виктория Найдёнова

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