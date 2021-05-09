"Мадьяров на ножи". СБУ на Закарпатье задержала провокаторов спецслужб России: фото

СБУ разоблачила распространителей антивенгерских листовок на Закарпатье, которые действовали по заказу российских кураторов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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Согласно сообщению, листовки распространяли три человека, двое из которых – переселенцы из временно оккупированного Луганска. По информации СБУ, россияне заплатили им за эту деятельность $500.

Листовки с угрозами венгерскому национальному меньшинству расклеивали в Берегово Закарпатской области.

"Чтобы придать "особых красок" этой акции, российские кураторы попросили сделать это накануне майских праздников", – говорится в сообщении.

СБУ сообщила фигурантам о подозрении в нарушении равноправия граждан.

Проведен ряд обысков, в результате которых изъяли российскую символику, а также другие вещественные доказательства противоправной деятельности, отметили в ведомстве.

Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

25 октября 2020 года в венгерском МИД призвали украинцев, проживающих на Закарпатье, проголосовать на местных выборах за Партию венгров Украины и поддержать действующего главу Берегово Золтана Бабяка. В украинском МИД этот случай назвали "наглым прямым вмешательством во внутренние дела страны.

24 ноября в Украине отказали во въезде уполномоченному Венгрии по вопросам сотрудничества с Закарпатской областью Иштвану Греже, который агитировал за Партию венгров перед местными выборами.

30 ноября СБУ провела обыски в одном из венгерских благотворительных фондов на Закарпатье.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто записал видео с критикой действий СБУ и пригрозил обсудить вопрос будущего членства Украины в НАТО с представителями Альянса.

Вадим Ребрина

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