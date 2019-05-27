Запустили стрим длиной в 450 лет, как разлагается бутылка: видео

Всемирный фонд дикой природы запустил стрим, который будет длиться 450 лет. Об этом сообщают на сайте фонда.
На видео будет разлагаться пластиковая бутылка. Цель стрима -"призвать государства создать мировое соглашение, которое запретит загрязнять мировой океан пластмассовыми отходами".
На сайте показывают обратный отсчет до конца трансляции, а также предлагают подписать петицию о поддержке соглашения.
21 мая Совет ЕС одобрил директиву, которая предусматривает запрет в Евросоюзе ряда одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.
Ранее на дне Марианской впадины нашли пластиковый пакет.
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