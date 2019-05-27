Запустили стрим длиной в 450 лет, как разлагается бутылка: видео

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Цель стрима - "призвать государства создать мировое соглашение, которое запретит загрязнять мировой океан пластмассовыми отходами"

Всемирный фонд дикой природы запустил стрим, который будет длиться 450 лет. Об этом сообщают на сайте фонда.

На видео будет разлагаться пластиковая бутылка. Цель стрима -"призвать государства создать мировое соглашение, которое запретит загрязнять мировой океан пластмассовыми отходами".

На сайте показывают обратный отсчет до конца трансляции, а также предлагают подписать петицию о поддержке соглашения. 

21 мая Совет ЕС одобрил директиву, которая предусматривает запрет в Евросоюзе ряда одноразовых пластиковых изделий, для которых существует альтернатива.

Ранее на дне Марианской впадины нашли пластиковый пакет.

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Теги: экология, пластик, мусор
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