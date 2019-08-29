Зеленский почтил память погибших за Украину: видео

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Президент пришел с цветами к Залу памяти защитников Украины, который находится рядом со зданием Министерства обороны на Воздухофлотском проспекте, 6

Сегодня, утром 29 августа, президент Владимир Зеленский почтил память погибших за независимость и суверенитет Украины. Глава государства вместе с другими топ-чиновниками и родными павших на войне пришел c цветами к зданию Минобороны, где в 2018 году был открыт Зал памяти защитников Украины.

Сегодня колокол на стеле мемориала будет бить очень долго: по числу погибших при выходе из Иловайского окружения и в других горячих точках фронта, а также в миротворческих миссиях.

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В 11:30 на Михайловской площади пройдет акция ко Дню памяти защитников Украины, где, помимо военачальников, будут также непосредственные участники событий в Иловайске, родные погибших в бою, волонтеров и неравнодушных граждан.

  • 23-24 августа 2014 года в Украину вторглась российская армия, что привело в итоге к образованию Иловайского окружения и ожесточенным боям с наибольшими потерями личного состава и техники сил АТО за время войны.
  • 29 августа оккупанты расстреляли выходящие по обещанному зеленому коридору колонны сил АТО, убив по меньшей мере 366 человек и ранив 429; 300 бойцов попали в плен.
  • Под Иловайском погибли не менее 36 гражданских, разрушено около 600 домов.
  • Несмотря на вероломство врага и превосходство в силе, силы АТО дали бой, уничтожив немало оккупантов и техники.
  • Иловайск по состоянию на 2019 год - временно оккупированная Россией территория.

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Теги: 29 августа, иловайск, День памяти защитников Украины
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