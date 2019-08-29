Зеленский почтил память погибших за Украину: видео

Сегодня, утром 29 августа, президент Владимир Зеленский почтил память погибших за независимость и суверенитет Украины. Глава государства вместе с другими топ-чиновниками и родными павших на войне пришел c цветами к зданию Минобороны, где в 2018 году был открыт Зал памяти защитников Украины.
Сегодня колокол на стеле мемориала будет бить очень долго: по числу погибших при выходе из Иловайского окружения и в других горячих точках фронта, а также в миротворческих миссиях.
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В 11:30 на Михайловской площади пройдет акция ко Дню памяти защитников Украины, где, помимо военачальников, будут также непосредственные участники событий в Иловайске, родные погибших в бою, волонтеров и неравнодушных граждан.
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