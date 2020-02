Баскетбол. Рекорд Коби Брайанта побили в матче его памяти

Леброн Джеймс побил рекорд погибшего при крушении вертолета Коби Брайанта в Матче всех звезд NBA, который в этом году проходил в честь памяти разбившегося баскетболиста. Об этом сообщает пресс-служба NBA.

Это был 16 раз, когда Леброн выходил в стартовом составе в Матче все звезд. Раньше он делил первую строчку с Брайантом – у обоих спортсменов было по 15 выходов в старте.

Читайте также: Следователи раскрыли новые обстоятельства гибели Коби Брайанта

Congrats to @KingJames of the @Lakers for becoming the ALL-TIME LEADER in #NBAAllStar Game Starts with 16! pic.twitter.com/WdfiMlVJCl