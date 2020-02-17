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Баскетбол. Рекорд Коби Брайанта побили в матче его памяти

Баскетбол. Рекорд Коби Брайанта побили в матче его памяти - Фото
Леброн Джеймс (фото - kingjames, instagram)
17.02.2020, 15:45

Леброн выходил в стартовом составе на Матч всех звезд NBA больше, чем кто-либо другой

Леброн Джеймс побил рекорд погибшего при крушении вертолета Коби Брайанта в Матче всех звезд NBA, который в этом году проходил в честь памяти разбившегося баскетболиста. Об этом сообщает пресс-служба NBA.

Это был 16 раз, когда Леброн выходил в стартовом составе в Матче все звезд. Раньше он делил первую строчку с Брайантом – у обоих спортсменов было по 15 выходов в старте.

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Поединок памяти Брайанта завершился победой команды Леброна. Они со счетом 157:155 одолели команду, возглавляемую Яннисом Адетокумбо.

MVP Матча всех звезд стал Кавай Леонард из команды Леброна. Форвард набрал 30 очков, сделал 7 подборов, 4 передачи и 2 перехвата. Его наградили призом имени Коби Брайанта. Во время вручения Леонард сказал, что посвящает награду погибшей легенде баскетбола - Брайанту.

  • Утром 26 января упал личный вертолет 41-летнего Брайанта Sikorsky S-76: он врезался в склон холма и загорелся. Погибли все девять человек на борту, которые летели на баскетбольный матч, в том числе 13-летняя дочь.
  • Cледователи говорили, что возможной причиной трагедии мог стать сильный туман.

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