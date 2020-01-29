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Следователи раскрыли новые обстоятельства гибели Коби Брайанта

Следователи раскрыли новые обстоятельства гибели Коби Брайанта - Фото
Место крушения вертолета с Коби Брайантом (Фото: ЕРА)
29.01.2020, 11:56

Расследование катастрофы может занять около года

Вертолет легендарного баскетболиста Коби Брайанта Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде чем разбиться. Об этом сообщили Следователи из Национального совета по безопасности транспорта США, передает Reuters.

Сообщается, что вертолет успел набрать высоту около 700 метров, где попал в плотный слой облаков и туман. Пилот попытался выйти из зоны плохой видимости и начал нисходящий левый поворот. После этого вертолет начал быстро падать со скорость примерно 600 метров в минуту – и с большой силой врезался в холм.

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Следователи пока не знают причины столь быстрой потери высоты. Однако отмечают, что вертолет не был оборудован какой-либо "системой оповещения о местности" - устройством, которое могло бы предупредить пилота о том, что самолет находится в опасной близости от склона.

По их словам, вертолет также не имел регистратора полетных данных, "черного ящика", который позволил бы быстрее установить причину катастрофы. Процедура расследования может затянуться на год.

  • Утром 26 января возле улиц Лас-Виргенес и Уиллоу-Глен в Калабасасе, штат Калифорния, упал личный вертолет 41-летнего Брайанта Sikorsky S-76: он врезался в склон холма и загорелся. Погибли все девять человек на борту, которые летели на баскетбольный матч, в том числе 13-летняя дочь.
  • Ранее следователи говорили, что возможной причиной трагедии мог стать сильный туман.

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