Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом

Спортивный мир оправляется от шока и чтит память легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который погиб вчера в результате крушения вертолета в Калифорнии.

Болельщики "Лос-Анджелес Лейкерс", за который выступал Брайант, создали мемориал у арены клуба, передает BBC Sport.

People have gathered around a makeshift memorial for Kobe Bryant on the plaza in front of Staples Center in Los Angeles.

https://t.co/of3cKUS0W8 pic.twitter.com/tTUJEqO7vu — BBC Sport (@BBCSport) January 26, 2020

Матчи в NBA начались с минуты молчания по погибшей легенде лиги, передает ESPN. Клубы публикуют слова соболезнования.

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Нынешний лидер "Лейкерс" и экс-партнер Брайанта Леброн Джеймс узнал о гибели товарища в аэропорту, передает Cleveland Sports Talk. Баскетболист не смог сдержать слез.

LeBron James in tears exiting team plane. Someone he looked up to in Kobe! #RIP pic.twitter.com/YcX03uhSOZ — Cleveland Sports Talk (@CLEsportsTalk) January 26, 2020

"Нет слов, чтобы выразить боль, которую я испытываю в связи с этой трагической потерей моей прекрасной Джиджи и моего брата Коби Брайанта. Я люблю тебя, и мне тебя будет не хватать. Мои соболезнования семье Брайанта и семьям других пассажиров, которые находились на борту. Мне сейчас очень больно", – написал Шакил О'Нил в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от DR. SHAQUILLE O'NEAL Ed.D. (@shaq) 26 Янв 2020 в 1:33 PST

Украинец Станислав Медведенко, который выступал вместе с Брайантом, написал в Facebook, что не может принять такие новости. "Мой друг и товарищ по команде "Лейкерс"... Покойся с миром, Мамба", - пишет спортсмен.

Нападающий французского ПСЖ Неймар посвятил Брайанту гол. "В перерыве матча с ПСЖ я увидел сообщения в социальных сетях. Это время бесконечной скорби для всего мира спорта. Не только для фанатов баскетбола. Я знал его лично. Моё празднование для него. Надеюсь, он покоится с миром", - написал футболист в Instagram.

26 января в Калифорнии разбился вертолет баскетболиста Коби Брайанта. Сообщается, что вместе с ним летела тринадцатилетняя дочь Джианна. Всего на борту находились пятеро человек. Все они погибли.

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