Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
27.01.2020, 14:53

Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом

1 / 10
Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом
Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом
Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом

Великий баскетболист ушел из жизни в возрасте 41 года

Спортивный мир оправляется от шока и чтит память легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который погиб вчера в результате крушения вертолета в Калифорнии.

Болельщики "Лос-Анджелес Лейкерс", за который выступал Брайант, создали мемориал у арены клуба, передает BBC Sport.

Матчи в NBA начались с минуты молчания по погибшей легенде лиги, передает ESPN. Клубы публикуют слова соболезнования.

Смотрите также: Появилось видео с места крушения вертолета Коби Брайанта

Нынешний лидер "Лейкерс" и экс-партнер Брайанта Леброн Джеймс узнал о гибели товарища в аэропорту, передает Cleveland Sports Talk. Баскетболист не смог сдержать слез.

"Нет слов, чтобы выразить боль, которую я испытываю в связи с этой трагической потерей моей прекрасной Джиджи и моего брата Коби Брайанта. Я люблю тебя, и мне тебя будет не хватать. Мои соболезнования семье Брайанта и семьям других пассажиров, которые находились на борту. Мне сейчас очень больно", – написал Шакил О'Нил в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от DR. SHAQUILLE O'NEAL Ed.D. (@shaq)

Украинец Станислав Медведенко, который выступал вместе с Брайантом, написал в Facebook, что не может принять такие новости. "Мой друг и товарищ по команде "Лейкерс"... Покойся с миром, Мамба", - пишет спортсмен.

Нападающий французского ПСЖ Неймар посвятил Брайанту гол. "В перерыве матча с ПСЖ я увидел сообщения в социальных сетях. Это время бесконечной скорби для всего мира спорта. Не только для фанатов баскетбола. Я знал его лично. Моё празднование для него. Надеюсь, он покоится с миром", - написал футболист в Instagram.

  • 26 января в Калифорнии разбился вертолет баскетболиста Коби Брайанта. Сообщается, что вместе с ним летела тринадцатилетняя дочь Джианна. Всего на борту находились пятеро человек. Все они погибли.

Читайте также: Смерть Брайанта. Полиция назвала вероятную причину падения: туман

Еще по теме
Отправить:
Распечатать:
Теги: вертолет, авиакатастрофа, крушение, Неймар, леброн джеймс, нба, лос-анджелес лейкерс, nba, коби брайант, шакил о'нил, Станислав Медведенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОПУЛЯРНЫЕ ФОТО
Появились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фото
Появились первые снимки с места катастрофы лайнера МАУ: фото
Появились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракета
Появились фото обломков Boeing 737, которые пробила ракета
Крушение Boeing 737. Появилось фото и видео работы спасателей
Крушение Boeing 737. Появилось фото и видео работы спасателей
Материалы по теме
Смерть Брайанта. Полиция назвала вероятную причину падения: туман
Спорт Смерть Брайанта. Полиция назвала вероятную причину падения: туман
Появилось видео с места крушения вертолета Коби Брайанта
Спорт Появилось видео с места крушения вертолета Коби Брайанта
Популярное
фото/видео
Мультфильм Netflix "Клаус" взял семь премий за анимацию: видео
Мультфильм Netflix "Клаус" взял семь премий за анимацию: видео
Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом
Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом 14:53
Акция "за русский язык" в Харькове закончилась дракой: видео
Акция "за русский язык" в Харькове закончилась дракой: видео 13:51
Пассажирский лайнер в Иране выкатился за полосу на шоссе: видео
Пассажирский лайнер в Иране выкатился за полосу на шоссе: видео 11:29
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 