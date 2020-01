Леброн, Шакил и тысячи фанатов. Мир прощается с Коби Брайантом

Спортивный мир оправляется от шока и чтит память легендарного баскетболиста Коби Брайанта, который погиб вчера в результате крушения вертолета в Калифорнии.

Болельщики "Лос-Анджелес Лейкерс", за который выступал Брайант, создали мемориал у арены клуба, передает BBC Sport.

People have gathered around a makeshift memorial for Kobe Bryant on the plaza in front of Staples Center in Los Angeles.

https://t.co/of3cKUS0W8 pic.twitter.com/tTUJEqO7vu