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Смерть Брайанта. Полиция назвала вероятную причину падения: туман

Смерть Брайанта. Полиция назвала вероятную причину падения: туман - Фото
Фото: ЕРА
27.01.2020, 10:28

Туман в районе крушения был такой плотный, что полицейские патрули на вертолетах до полудня не летали, а вертолет баскетболиста вылетел.

Предварительная версия причины падения вертолета с топ-баскетболистом NBA Коби Брайантом, его дочерью и семью другими людьми - непростые для полетов погодные условия. Ее озвучили в департаменте полиции Лос-Анджелеса, пишет местное издание Los Angeles Times.

Погодная ситуация не соответствовала минимальным стандартам местной полиции для полетов (нужно минимум две мили видимости и 800-футовый "потолок"), отметили правоохранители.

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По словам офицера, из-за густого тумана полицейские вертолеты утром в воскресенье оставались на земле.

  • Утром 26 января возле улиц Лас-Виргенес и Уиллоу-Глен в Калабасасе, штат Калифорния, упал личный вертолет 41-летнего Брайанта Sikorsky S-76: он врезался в склон холма и загорелся.
  • Погибли все девять человек на борту, которые летели на баскетбольный матч.
  • Брайант – один из лучших баскетболистов в истории. На протяжении 20 сезонов выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс". Является пятикратным чемпионом NBA и имеет в послужном списке множество индивидуальных наград. Автор нескольких рекордов лиги.
  • В 2016 году он ушел из баскетбола и начал карьеру в Голливуде. В 2018 году он получил Оскар вместе с режиссером Гленом Кином за анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".

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