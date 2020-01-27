Смерть Брайанта. Полиция назвала вероятную причину падения: туман

Предварительная версия причины падения вертолета с топ-баскетболистом NBA Коби Брайантом, его дочерью и семью другими людьми - непростые для полетов погодные условия. Ее озвучили в департаменте полиции Лос-Анджелеса, пишет местное издание Los Angeles Times.
Погодная ситуация не соответствовала минимальным стандартам местной полиции для полетов (нужно минимум две мили видимости и 800-футовый "потолок"), отметили правоохранители.
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По словам офицера, из-за густого тумана полицейские вертолеты утром в воскресенье оставались на земле.
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