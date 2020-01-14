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В СНБО раскрыли тайные версии крушения Boeing 737

В СНБО раскрыли тайные версии крушения Boeing 737 - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба СНБО)
14.01.2020, 09:00

Секретарь Совета нацбезопасности озвучил уже шесть из семи ранее анонсированных версий

Совет нацбезопасности и обороны рассматривал версию, что атака на украинский самолет Boeing 737 могла быть связана с тем, кто находился на борту. Об этом в интервью Цензор.нет рассказал секретарь СНБО Алексей Данилов.

"Была экзотическая версия, что кое-кто пытался помешать эвакуации в самолете сотрудников резидентуры США в Тегеране, которых могли вывозить по сценарию известной операции Арго. Другой вариант - помешать выезду ученых, причастных к ядерной или ракетной программам", - объяснил он.

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Boeing 737 самолет крушение авиакатастрофа снбо Алексей Данилов версии PS 752
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