Легенда NBA Коби Брайант погиб в авиакатастрофе

Коби Брайант (фото - ЕРА)

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Бывший американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения частного вертолета Sikorsky S-76 в Калабасасе, Калифорния. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Вертолет врезался в холм и загорелся. Возможная причина крушения - сильный туман. Спасатели не сразу смогли попасть на место трагедии. На борту находились пять человек. Все они погибли.

ABC News сообщают, что пока неясно, находились ли члены семьи Брайанта на вертолете во время крушения. Однако по данным TMZ Sport, на борту была тринадцатилетняя дочь Брайанта.

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Справка. Коби Брайант – один из лучших баскетболистов в истории. На протяжении 20 сезонов выступал за Лос-Анджелес Лейкерс. Является пятикратным чемпионом NBA и имеет в послужном списке множество индивидуальных наград. Автор нескольких рекордов лиги.

В 2016 году он ушел из баскетбола и начал карьеру в Голливуде.

В 2018 году он получил Оскар вместе с режиссером Гленом Кином за анимационный короткометражный фильм "Дорогой баскетбол".

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Фото - ЕРА