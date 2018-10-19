"Баварию" может возглавить легендарный тренер "Арсенала"

Арсен Венгер (фото - Getty Images)

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Руководство мюнхенской "Баварии" собирается до конца дня назвать имя нового главного тренера клуба

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Легендарный Арсен Венгер, который с 1996 года был главным тренером лондонского футбольного клуба "Арсенал", сегодня может быть объявлен наставником мюнхенской "Баварии". Об этом пишет Bild.

По имеющимся данным, претендентами на тренерское кресло считались также Зинедин Зидан и Лоран Блан.

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге, президент Ули Хеннес и спортивный директор Хасан Салихамиджич недовольны результатами "Баварии" в нынешнем сезоне. Этим и вызвано решение сменить главного тренера Нико Ковача.

"Бавария" после семи туров в Бундеслиге имеет всего 13 очков и занимает шестое место.

Венгер уволился с поста наставника "Арсенала" в этом году. Он готов возобновить работу с 1 января.

Венгер три раза выигрывал английскую Премьер-лигу, семь раз побеждал в Кубке Англии. Четырежды его объявляли лучшим тренером Европы.