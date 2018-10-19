Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
19.10.2018, 12:20

"Баварию" может возглавить легендарный тренер "Арсенала"

"Баварию" может возглавить легендарный тренер "Арсенала" - Фото
Арсен Венгер (фото - Getty Images)

Руководство мюнхенской "Баварии" собирается до конца дня назвать имя нового главного тренера клуба

Реклама
Реклама

Легендарный Арсен Венгер, который с 1996 года был главным тренером лондонского футбольного клуба "Арсенал", сегодня может быть объявлен наставником мюнхенской "Баварии". Об этом пишет Bild.

По имеющимся данным, претендентами на тренерское кресло считались также Зинедин Зидан и Лоран Блан.

Председатель правления "Баварии" Карл-Хайнц Румменигге, президент Ули Хеннес и спортивный директор Хасан Салихамиджич недовольны результатами "Баварии" в нынешнем сезоне. Этим и вызвано решение сменить главного тренера Нико Ковача.

"Бавария" после семи туров в Бундеслиге имеет всего 13 очков и занимает шестое место.

Венгер уволился с поста наставника "Арсенала" в этом году. Он готов возобновить работу с 1 января.

Венгер три раза выигрывал английскую Премьер-лигу, семь раз побеждал в Кубке Англии. Четырежды его объявляли лучшим тренером Европы.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: спорт, футбол, Бавария, арсенал, Арсен Венгер
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Директор "Зари" высказался о геях в команде: его словами займутся
Спорт Директор "Зари" высказался о геях в команде: его словами займутся
"Нервная концовка": Андрей Шевченко доволен игрой против Чехии
Спорт "Нервная концовка": Андрей Шевченко доволен игрой против Чехии
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 