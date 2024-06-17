Бельгия минимально проиграла Словакии в матче Евро-2024

Матч Бельгия – Словакия (Фото: EPA)

Сборная Бельгии проиграла Словакии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024. Прошедшая во Франкфурте игра завершилась со счетом 0:1. Об этом сообщили на сайте чемпионата.

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Автором единственного засчитанного гола стал нападающий чешской "Славии" Иван Шранц. Он забил гол в ворота сборной Бельгии на 7-й минуте матча.

Сборная Бельгии на 56-й минуте, казалось, наконец-то сравняла счет. Ромелу Лукаку отправил мяч в пустые ворота после передачи Андре Онаны. Однако после вмешательства VAR гол отменили из-за офсайда.

На 86-й минуте Лукаку снова отправил мяч в сетку ворот сборной Словакии. Но и в этот раз судейская бригада не засчитала гол. Оказалось, что во время атаки мяч задел руку другого нападающего бельгийцев – Лоиса Опенды.

17 июня сборная Украины проиграла Румынии в матче группового этапа чемпионата Европы по футболу 2024. Игра завершилась со счетом 0:3.

После стартового тура по три очка завоевали сборные Румынии и Словакии, а украинская и бельгийские команды пока с нулями.

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