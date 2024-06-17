"Запретили бить по воротам стран НАТО". Подборка мемов о проигрыше Украины Румынии
Украина – Румыния (Фото – Андрей Ющак, УАФ)

Украинцы с юмором отреагировали на неожиданное поражение футбольной сборной в матче против Румынии в рамках Евро-2024. Украина проиграла Румынии в стартовом матче со счетом 0:3.

Подписывайтесь на полезный легкий контент в Instagram

В соцсетях традиционно оперативно реагируют созданием мемов на громкие события разного рода – как политические, так и спортивные. Проигрыш "сине-желтых" не стал исключением.

"Запретили бить по воротам стран НАТО". Подборка мемов о проигрыше Украины Румынии
"Запретили бить по воротам стран НАТО". Подборка мемов о проигрыше Украины Румынии
"Запретили бить по воротам стран НАТО". Подборка мемов о проигрыше Украины Румынии
"Запретили бить по воротам стран НАТО". Подборка мемов о проигрыше Украины Румынии
"Запретили бить по воротам стран НАТО". Подборка мемов о проигрыше Украины Румынии
"Запретили бить по воротам стран НАТО". Подборка мемов о проигрыше Украины Румынии
"Запретили бить по воротам стран НАТО". Подборка мемов о проигрыше Украины Румынии

Были шутки и на тему того, что на сервисе Megogo произошел сбой во время трансляции матча на 58-й минуте игры. Когда сборная Румынии забила третий мяч, вместо трансляции появилась черная картинка.

"Запретили бить по воротам стран НАТО". Подборка мемов о проигрыше Украины Румынии
"Запретили бить по воротам стран НАТО". Подборка мемов о проигрыше Украины Румынии
  • 14 июня в Германии стартовало Евро-2024 по футболу. 24 команды сыграют 51 матч (36 на стадии группового этапа, 15 – в плей-офф). Игры пройдут в 10 городах Германии.
  • 21 июня Украина будет играть со Словакией, а 26 июня – с Бельгией.
футболЕвро-2024мемюмор