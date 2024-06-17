"Заборонили бити по воротах країн НАТО". Добірка мемів про програш України Румунії

Україна - Румунія (Фото - Андрій Ющак, УАФ)

Українці з гумором відреагували на неочікувану поразку футбольної збірної у матчі проти Румунії в межах Євро-2024. Україна програла Румунії у стартовому матчі з рахунком 0:3.

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У соцмережах традиційно оперативно реагують створенням мемів на гучні події різного роду – як політичні, так і спортивні. Програш "синьо-жовтих" не став винятком.

Були жарти й на тему того, що на сервісі Megogo стався збій під час трансляції матчу на 58-й хвилині гри. Коли збірна Румунії забила третій м'яч, замість трансляції з'явилась чорна картинка.