"Заборонили бити по воротах країн НАТО". Добірка мемів про програш України Румунії
Українці з гумором відреагували на неочікувану поразку футбольної збірної у матчі проти Румунії в межах Євро-2024. Україна програла Румунії у стартовому матчі з рахунком 0:3.
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У соцмережах традиційно оперативно реагують створенням мемів на гучні події різного роду – як політичні, так і спортивні. Програш "синьо-жовтих" не став винятком.
Були жарти й на тему того, що на сервісі Megogo стався збій під час трансляції матчу на 58-й хвилині гри. Коли збірна Румунії забила третій м'яч, замість трансляції з'явилась чорна картинка.
- 14 червня у Німеччині стартувало Євро-2024 з футболу. 24 команди зіграють 51 матч (36 на стадії групового етапу, 15 – у плей-оф). Ігри відбудуться в 10 містах Німеччини.
- 21 червня Україна гратиме зі Словаччиною, а 26 червня – з Бельгією.