"Заборонили бити по воротах країн НАТО". Добірка мемів про програш України Румунії
Україна - Румунія (Фото - Андрій Ющак, УАФ)

Українці з гумором відреагували на неочікувану поразку футбольної збірної у матчі проти Румунії в межах Євро-2024. Україна програла Румунії у стартовому матчі з рахунком 0:3.

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У соцмережах традиційно оперативно реагують створенням мемів на гучні події різного роду – як політичні, так і спортивні. Програш "синьо-жовтих" не став винятком.

"Заборонили бити по воротах країн НАТО". Добірка мемів про програш України Румунії
"Заборонили бити по воротах країн НАТО". Добірка мемів про програш України Румунії
"Заборонили бити по воротах країн НАТО". Добірка мемів про програш України Румунії
"Заборонили бити по воротах країн НАТО". Добірка мемів про програш України Румунії
"Заборонили бити по воротах країн НАТО". Добірка мемів про програш України Румунії
"Заборонили бити по воротах країн НАТО". Добірка мемів про програш України Румунії
"Заборонили бити по воротах країн НАТО". Добірка мемів про програш України Румунії

Були жарти й на тему того, що на сервісі Megogo стався збій під час трансляції матчу на 58-й хвилині гри. Коли збірна Румунії забила третій м'яч, замість трансляції з'явилась чорна картинка. 

"Заборонили бити по воротах країн НАТО". Добірка мемів про програш України Румунії
"Заборонили бити по воротах країн НАТО". Добірка мемів про програш України Румунії
  • 14 червня у Німеччині стартувало Євро-2024 з футболу. 24 команди зіграють 51 матч (36 на стадії групового етапу, 15 – у плей-оф). Ігри відбудуться в 10 містах Німеччини.
  • 21 червня Україна гратиме зі Словаччиною, а 26 червня – з Бельгією.
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