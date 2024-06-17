Україна програла Румунії у матчі Євро-2024

Матч Україна - Румунія (Фото: EPA)

Збірна України програла Румунії у матчі групового етапу Чемпіонату Європи з футболу 2024. Гра, яка пройшла у Мюнхені, завершилась з рахунком 0:3. Про це повідомили на сайті чемпіонату.

Слідкуйте за перевіреними новинами тепер і у WhatsApp

За результатами 90+4 хвилин Україна програла зустріч румунській команді, пропустивши у власні ворота три голи. Румунські футболісти забили голи в ворота української збірної на 29-й (Ніколає Станчу), 53-й (Разван Марін) та 57-й (Деніс Дрегуш) хвилинах.

Румунія після першого туру очолила групу E. Україна опустилася на останнє місце й очікуватиме на результат матчу Бельгія – Словаччина, що розпочнеться 17 червня о 19:00 за київським часом.

21 червня підопічні Сергія Реброва зустрінуться зі Словаччиною та 26 червня – з Бельгією.

26 березня українська збірна з футболу перемогла збірну Ісландії з рахунком 2:1 та вийшла на Євро-2024.

14 червня у Німеччині стартувало Євро-2024 з футболу. 24 команди зіграють 51 матч (36 на стадії групового етапу, 15 – у плей-оф). Ігри відбудуться в 10 містах Німеччини.

Читайте також: Охорона вилучатиме російські прапори на матчі Євро-2024 між Україною та Румунією – AP