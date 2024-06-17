Украина проиграла Румынии в матче Евро-2024

Матч Украина – Румыния (Фото: EPA)

Сборная Украины проиграла Румынии в матче группового этапа Чемпионата Европы по футболу 2024 года. Прошедшая в Мюнхене игра завершилась со счетом 0:3. Об этом сообщили на сайте чемпионата.

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По результатам 90+4 минут Украина проиграла встречу румынской команде, пропустив в свои ворота три гола. Румынские футболисты забили голы в ворота украинской сборной на 29-й (Николае Станчу), 53-й (Разван Марин) и 57-й (Денис Дрегуш) минутах.

Румыния после первого тура возглавила группу E. Украина опустилась на последнее место и будет ожидать результата матча Бельгия – Словакия, который начнется 17 июня в 19:00 по киевскому времени.

21 июня подопечные Сергея Реброва встретятся со Словакией и 26 июня – с Бельгией.

26 марта украинская сборная по футболу победила сборную Исландии со счетом 2:1 и вышла на Евро-2024.

14 июня в Германии стартовало Евро-2024 по футболу. 24 команды сыграют 51 матч (36 на стадии группового этапа, 15 – в плей-офф). Игры пройдут в 10 городах Германии.

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