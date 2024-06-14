В Германии стартовало Евро-2024 по футболу: когда будет играть сборная Украины – фото

Украинская команда будет играть в группе Е, где ее соперниками будут сборные Бельгии, Словакии и Румынии

Открытие Евро-2024 (Фото: EPA)

14 июня в Германии стартовал Чемпионат Европы по футболу 2024 года. Церемония открытия Евро-2024 состоялась на Альянц-Арене в Мюнхене. В первой игре хозяева турнира, сборная Германии, сыграют с Шотландией в рамках группы А. Матч начался в 22:00 по киевскому времени. Об этом сообщили на сайте чемпионата.

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Всего в первенстве принимают 24 национальных сборных, которые сначала будут играть в шести группах по четыре команды в каждой. К следующему этапу – 1/16 турнира – выходят сборные, занявшие первые и вторые места в групповом турнире, а также четыре лучшие команды из занявших третье место.

Команды сыграют 51 матч (36 на стадии группового этапа, 15 – в плей-офф). Игры состоятся в 10 городах Германии: Берлине, Дортмунди, Дюссельдорфе, Франкфурте-на-Майне, Гельзенкирхене, Гамбурге, Кельне, Лейпциге, Мюнхене и Штутгарте. Финал Евро-2024 состоится 14 июля в немецкой столице.

Национальная сборная Украины завоевала себе путевку на первенство и будет играть в группе Е, где ее соперниками будут сборные Бельгии, Словакии и Румынии. 17 июня подопечные Сергея Реброва сыграют с Румынией, 21 июня – со Словакией и 26 июня – с Бельгией.

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA