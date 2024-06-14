У Німеччині стартувало Євро-2024 з футболу: коли гратиме збірна України – фото

Українська команда гратиме в групі Е, де її суперниками будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії

Відкриття Євро-2024 (Фото: EPA)

14 червня у Німеччині стартував Чемпіонат Європи з футболу 2024. Церемонія відкриття Євро-2024 відбулася на Альянц-Арені у Мюнхені. У першій грі господарі турніру, збірна Німеччини, зіграють з Шотландією у межах групи А. Матч почався о 22:00 за київським часом. Про це повідомили на сайті чемпіонату.

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Загалом участь у першості беруть 24 національні збірні, котрі спочатку гратимуть у шести групах по чотири команди в кожній. До наступного етапу – 1/16 турніру – виходять ті збірні, котрі посіли перші й другі місця в груповому турнірі, а також чотири найкращі команди з тих, що посіли третє місце.

Команди зіграють 51 матч (36 на стадії групового етапу, 15 – у плей-оф). Ігри відбудуться в 10 містах Німеччини: Берліні, Дортмунді, Дюссельдорфі, Франкфурті-на-Майні, Гельзенкірхені, Гамбурзі, Кельні, Лейпцигу, Мюнхені та Штутгарті. Фінал Євро-2024 відбудеться 14 липня у німецькій столиці.

Національна збірна України виборола собі путівку на першість і гратиме в групі Е, де її суперниками будуть збірні Бельгії, Словаччини та Румунії. 17 червня підопічні Сергія Реброва зіграють з Румунією, 21 червня – зі Словаччиною та 26 червня – з Бельгією.

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA

Фото: EPA