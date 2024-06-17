Охрана будет изымать российские флаги на матче Евро-2024 между Украиной и Румынией – AP

Ранее российские флаги были замечены на матчах Евро-2024 между Германией и Шотландией, а также между Англией и Сербией

Матч Украина – Румыния (Фото: EPA)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) заявил о намерении запретить демонстрацию российского флага на матче Евро-2024 между сборными Украины и Румынии, который 17 июня проходит в Мюнхене. Об этом сообщило издание Associated Press со ссылкой на неназванного собеседника в УЕФА.

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В организации заявили, что сотрудники службы безопасности постараются перехватывать и убирать российские флаги на стадионе в Мюнхене, где играют сборные Украины и Румынии.

Несколько раз триколор РФ вывешивали на трибунах во время других матчей в рамках Евро-2024, в том числе между Германией и Шотландией 14 июня. Кроме того, несколько российских флагов были замечены среди болельщиков Сербии во время игры их команды против Англии 16 июня.

14 июня в Германии стартовало Евро-2024. 24 команды сыграют 51 матч (36 на стадии группового этапа, 15 – в плей-офф). Игры пройдут в 10 городах Германии.

Россия участия в чемпионате не принимает. УЕФА отстранил российские команды от международных соревнований спустя несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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