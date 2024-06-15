Сборная Германии разгромила Шотландию в первом матче Евро-2024

Матч Германия - Шотландия (Фото: EPA)

Сборная Шотландии проиграла Германии в первом матче Чемпионата Европы по футболу 2024 года. Игра, прошедшая на Альянц-Арене в Мюнхене, завершилась со счетом 5:1. Об этом сообщили на сайте чемпионата.

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По результатам 90+4 минут Шотландия проиграла встречу немецкой команде, пропустив в свои ворота пять мячей и ответив на это лишь голом Антонио Рюдигера (на 87-й минуте).

Немцы забили голы в ворота шотландцев на 10-й (Флориан Вирц), 19-й (Джамал Мусиала), 45+1-я (Кай Хаверц), 68-й (Никлас Фюллькруг) и 90+3-й (Эмре Джан) минутах.

Германия после первого тура возглавила группу А. Шотландия опустилась на последнее место и будет ожидать результата матча Венгрия – Швейцария, который состоится 15 июня.

14 июня в Германии стартовало Евро-2024. 24 команды сыграют 51 матч (36 на стадии группового этапа, 15 – в плей-офф). Игры пройдут в 10 городах Германии.

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