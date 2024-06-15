Збірна Німеччини розгромила Шотландію в першому матчі Євро-2024

Матч Німеччина - Шотландія (Фото: EPA)

Збірна Шотландії програла Німеччині у першому матчі Чемпіонату Європи з футболу 2024. Гра, яка пройшла на Альянц-Арені у Мюнхені, завершилась з рахунком 5:1. Про це повідомили на сайті чемпіонату.

Читайте нас в Telegram: головні новини коротко

За результатами 90+4 хвилин Шотландія програла зустріч німецькій команді, пропустивши у власні ворота п’ять м’ячів і відповівши на це лише голом Антоніо Рюдігера (на 87-й хвилині).

Німці забили голи в ворота шотландців на 10-й (Флоріан Віртц), 19-й (Джамал Мусіала), 45+1-й (Кай Хаверц), 68-й (Ніклас Фюллькруг) та 90+3-й (Емре Джан) хвилинах.

Німеччина після першого туру очолила групу А. Шотландія опустилася на останнє місце й очікуватиме на результат матчу Угорщина – Швейцарія, який відбудеться 15 червня.

14 червня у Німеччині стартувало Євро-2024. 24 команди зіграють 51 матч (36 на стадії групового етапу, 15 – у плей-оф). Ігри відбудуться в 10 містах Німеччини.

Читайте також: Україна зіграла внічию у товариському матчі з Німеччиною