Охорона вилучатиме російські прапори на матчі Євро-2024 між Україною та Румунією – AP

Раніше російські прапори були помічені на матчах Євро-2024 між Німеччиною та Шотландією, а також між Англією та Сербією

Матч Україна – Румунія (Фото: EPA)

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заявив про намір заборонити демонстрацію російського прапора на матчі Євро-2024 між збірними України та Румунії, який 17 червня відбувається у Мюнхені. Про це повідомило видання Associated Press з посиланням на неназваного співрозмовника в УЄФА.

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В організації заявили, що співробітники служби безпеки намагатимуться перехоплювати та прибирати російські прапори на стадіоні у Мюнхені, де грають збірні України й Румунії.

Декілька разів триколор РФ вивішували на трибунах під час інших матчів в межах Євро-2024, зокрема між Німеччиною та Шотландією 14 червня. Крім того, декілька російських прапорів були помічені серед уболівальників Сербії під час гри їхньої команди проти Англії 16 червня.

14 червня у Німеччині стартувало Євро-2024. 24 команди зіграють 51 матч (36 на стадії групового етапу, 15 – у плей-оф). Ігри відбудуться в 10 містах Німеччини.

Росія участі у чемпіонаті не бере. УЄФА відсторонив російські команди від міжнародних змагань через декілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

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