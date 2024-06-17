Охорона вилучатиме російські прапори на матчі Євро-2024 між Україною та Румунією – AP
Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) заявив про намір заборонити демонстрацію російського прапора на матчі Євро-2024 між збірними України та Румунії, який 17 червня відбувається у Мюнхені. Про це повідомило видання Associated Press з посиланням на неназваного співрозмовника в УЄФА.
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В організації заявили, що співробітники служби безпеки намагатимуться перехоплювати та прибирати російські прапори на стадіоні у Мюнхені, де грають збірні України й Румунії.
Декілька разів триколор РФ вивішували на трибунах під час інших матчів в межах Євро-2024, зокрема між Німеччиною та Шотландією 14 червня. Крім того, декілька російських прапорів були помічені серед уболівальників Сербії під час гри їхньої команди проти Англії 16 червня.
- 14 червня у Німеччині стартувало Євро-2024. 24 команди зіграють 51 матч (36 на стадії групового етапу, 15 – у плей-оф). Ігри відбудуться в 10 містах Німеччини.
- Росія участі у чемпіонаті не бере. УЄФА відсторонив російські команди від міжнародних змагань через декілька днів після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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