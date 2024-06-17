Бельгія мінімально програла Словаччині в матчі Євро-2024

Матч Бельгія - Словаччина (Фото: EPA)

Збірна Бельгії програла Словаччині у матчі групового етапу чемпіонату Європи з футболу 2024. Гра, яка пройшла у Франкфурті, завершилася з рахунком 0:1. Про це повідомили на сайті чемпіонату.

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Автором єдиного зарахованого голу став нападник чеської "Славії" Іван Шранц. Він забив гол у ворота збірної Бельгії на 7-й хвилині матчу.

Збірна Бельгії на 56-й хвилині, здавалося, нарешті зрівняла рахунок. Ромелу Лукаку відправив м'яч у порожні ворота після передачі Андре Онани. Однак після втручання VAR гол скасували через офсайд.

На 86-й хвилині Лукаку знову відправив м'яч у сітку воріт збірної Словаччини. Але і цього разу суддівська бригада не зарахувала гол. Виявилося, що під час атаки м'яч зачепив руку іншого нападника бельгійців – Лої Опенди.

17 червня збірна України програла Румунії у матчі групового етапу чемпіонату Європи з футболу 2024. Гра завершилася з рахунком 0:3.

Після стартового туру по три очки здобули збірні Румунії та Словаччини, а українська та бельгійські команди поки з нулями.

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