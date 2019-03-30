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30.03.2019, 19:34

Бокс. Гвоздик - Нгумбу: стало известно время начала боя

Бокс. Гвоздик - Нгумбу: стало известно время начала боя - Фото
Фото: instagram.com/alex_gvozdyk

Украинский боксер будет защищать титул чемпиона по версии WBC

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Украинскмоу боксеру Александру Гвоздику, обладателю чемпионского пояса по версии WBC в полутяжелом весе, завтра, 31 марта, предстоит дебютная защита титула. Соперником Гвоздика будет Дуду Нгумбу из Франции. Об этом сообщает в Facebook Национальный олимпийский комитет.

Бой состоится в Филадельфии (штат Пенсильвания, США) по киевскому времени это будет раннее утро (около 5:00) воскресенья.

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Украинским любителям бокса 37-летний Дуду Нгумбу известен по бою шестилетней давности во Дворце спорта в Киеве. Тогда Энгумбу единогласным решеним судей победил Вячеслава Узелкова. В прошлом году он отбоксировал только раз в малозначительном поединке.

Харьковский панчер завоевал пояс WBC в Канаде, где в декабре 2018 года забил до падения чемпиона Адониса Стивенсона. Последний долгое время владел поясом WBC, однако в бою с Гвоздиком получил серьезную травму головного мозга, был прооперирован и введен в медикаментозную кому. Позднее его вывели из такого состояния, и сейчас Стивенсон проходит курс лечения дома.

Гвоздик боксирует в качестве профи уже пятый год. Все поединки он провел на территории США.

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Теги: бокс, Александр Гвоздик, спорт
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