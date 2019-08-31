Бокс. Ломаченко - Кэмпбелл: где и когда смотреть бой

Ломаченко Василий Фото: facebook.com/Vasyl Lomachenko

31 августа украинский боксер Василий Ломаченко встретится с британцем Люком Кэмпбеллом в бою за три пояса чемпиона мира в легком весе - до 61,2 кг.

Бой пройдет в Лондоне на арене О2.

В прямом эфире его покажет телеканал Интер, трансляция поединка начнется в 22:00.

Ломаченко будет защищать звание чемпиона мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Всемирной боксерской организации (WBO) и Всемирного боксерского совета (WBC).

Украинский боксер провел 14 поединков, одержав 13 побед.

Последний бой Ломаченко провел против британца Энтони Кролла, нокаутировав соперника в начале четвертого раунда.

Кэмпбелл провел 22 боя, выиграв 20 из них.

Некоторое время назад обсуждалась возможность супербоя между Кроуфордом и Ломаченко, однако до прямых переговоров команд не дошло: между боксерами велика разница в габаритах/весе.

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