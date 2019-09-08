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Бокс. "Непобежденный": назван возможный соперник Ломаченко

Бокс. "Непобежденный": назван возможный соперник Ломаченко - Фото
Джордж Камбосос (Фото: скриншот Michael Horafios / Youtube)
08.09.2019, 21:02

Австралиец Джордж Камбосос-младший выиграл все свои 17 боев

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBA, WBO и WBC Василий Ломаченко в своем следующем поединке может выйти в ринг против австралийца Джорджа Камбососа-младшего. Об этом заявил промоутер Ломаченко Боб Арум, передает worldboxingnews.net.

"Хочу, чтобы Ломаченко провел еще один бой в этом году. Я знаю большое количество мест за пределами США, где можно организовать такой бой. Надеюсь, мы сможем найти достойное место и провести бой в другой стране. Это моя цель, а уже в следующем году он сможет провести поединок против победителя боя Комми - Лопес.

Василий - большая звезда. Поэтому он должен сражаться не только в США, а по всему миру, как это делал Мухаммед Али. Есть австралиец Джордж Камбосос-младший, он очень хороший боксер. Постараемся найти для Ломаченко достойного соперника", - рассказал Арум.

На профессиональном ринге 26-летний Джордж Камбосос-младший выиграл все 17 боев.

  • 31 августа 2019 года в Лондоне Ломаченко завоевал вакантный титул WBC, победив решением судей Люка Кэмпбелла.
  • Теперь у него в коллекции трофеи WBC, WBA и WBO - не хватает только IBF.

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Василий Ломаченко бокс
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