Бокс. Прогрейс - Тейлор: где и когда смотреть бой

Прогрейс - Тейлор (Фото - скриншот из видео)

Сегодня в Лондоне состоится финал Всемирной боксерской суперсерии, самым ожидаем событием станет бой в суперлегком весе. На ринг выйдут американский чемпион WBA Super Реджийс Прогрейс и обладатель пояса IBF из Великобритании Джош Тейлор.

Помимо титулов IBF, WBA, на кону боя Прогрейс – Тейлор будет стоять бриллиантовый WBC и пояс по версии журнала The Ring.

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Бой Прогрейса против Тейлора может помочь украинскому боксеру Василию Ломаченко стать абсолютным чемпионом мира в двух весовых категориях.

Ранее Прогрейс угрожал отказаться от участия в финале турнира из-за нарушения организаторами установленных контрактом сроков проведения боев и задержек с выплатой гонорара. Его юристы подали соответствующий судебный иск, который недавно был отозван.

Телеканал XSPORT покажет суперсерию в прямом эфире 26 октября в 21:00.

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