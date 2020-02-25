Бокс. Уайлдер назвал причину поражения в бою с Фьюри: Я не чувствовал своих ног

Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер (Фото: Etienne Laurent/EPA)

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 KO) заявляет, что одной из причин поражения британскому боксеру Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 KO) было то, что к третьему раунду он уже не чувствовал ног из-за тяжелого костюма, в котором он вышел в ринг. Об этом сообщает Yahoo Sports.

По его словам, причин поражения много, однако главным было то, что "ноги его практически не слушались": "Все это из-за костюма, в котором я выходил в ринг. Он был слишком тяжелым, весил более 18 кг".

Уайлдер заявляет, что костюм он надел за 10-15 минут до выхода и его ноги "хорошенько поработали" еще до начала боя, добавив, что к третьему раунду он их уже не чувствовал.

Также американец раскритиковал работу рефери и решение второго тренера Марка Бреланда, остановившего бой: "Он просто разбил мне сердце".

1 декабря 2018 года бой между Фьюри и Уайлдером завершился вничью, хотя британец падал на настил ринга, причем в 12-м раунде лишь чудом сумел подняться и закончить встречу на ногах.

23 февраля сообщалось, что Тайсон Фьюри досрочно победил чемпиона мира Уайлдера в реванше: видео.