Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
20.10.2018, 16:48

Бывший футболист Динамо Киев осужден во Франции за мошенничество

Бывший футболист Динамо Киев осужден во Франции за мошенничество - Фото
Исмаэль Бангура (фото - ouest-france.fr)

Ему придется заплатить штраф

Реклама
Реклама

Бывшего нападающего киевского "Динамо" Исмаэля Бангура во Франции осудили за мошенничество. Об этом сообщает ouest-france.fr.

После выступления за французский "Нант", гвинеец стал на учет в центре занятости для получения пособия по безработице.

Потом он перешел в саудовский клуб "Аль-Раид", но остался на учете и получал пособие.

За два года Бангура получил пособие по безработице в размере 141 тысячи евро. Теперь, согласно решению суда, он должен выплатить французским государственным органам 131 487 евро.

Бангура выступал за киевское "Динамо" с 2007 по 2009 год.

16 октября сообщалось, что украинских братьев-теннисистов Вадима и Глеба Алексеенко пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи. Расследование организации Tennis Integrity Unit установило, что Алексеенко на турнирах  ITF Pro Circuit в период с июня 2015 года по январь 2016 года организовывали договорные матчи и привлекали третьих лиц, которые делали ставки на их матчи.

Читайте также
"Реал Мадрид" - "Ливерпуль": финал Лиги чемпионов онлайн 26.05.2018Триумф на Паралимпиаде: как это было и сколько заплатят чемпионам 19.09.2016
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, мошенничество
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"
Спорт Луганская "Заря" улетела в Португалию, где сразится с "Брагой"
Футбол: воскресные матчи УПЛ с одинаковым счетом - видео голов
Спорт Футбол: воскресные матчи УПЛ с одинаковым счетом - видео голов
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 