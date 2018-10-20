Бывший футболист Динамо Киев осужден во Франции за мошенничество

Исмаэль Бангура (фото - ouest-france.fr)

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Ему придется заплатить штраф

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Бывшего нападающего киевского "Динамо" Исмаэля Бангура во Франции осудили за мошенничество. Об этом сообщает ouest-france.fr.

После выступления за французский "Нант", гвинеец стал на учет в центре занятости для получения пособия по безработице.

Потом он перешел в саудовский клуб "Аль-Раид", но остался на учете и получал пособие.

За два года Бангура получил пособие по безработице в размере 141 тысячи евро. Теперь, согласно решению суда, он должен выплатить французским государственным органам 131 487 евро.

Бангура выступал за киевское "Динамо" с 2007 по 2009 год.

16 октября сообщалось, что украинских братьев-теннисистов Вадима и Глеба Алексеенко пожизненно дисквалифицировали за договорные матчи. Расследование организации Tennis Integrity Unit установило, что Алексеенко на турнирах ITF Pro Circuit в период с июня 2015 года по январь 2016 года организовывали договорные матчи и привлекали третьих лиц, которые делали ставки на их матчи.