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"Динамо" и игрока "Шахтера" наказали за расизм на игре в Харькове

"Динамо" и игрока "Шахтера" наказали за расизм на игре в Харькове - Фото
Тайсон (Фото: пресс-служба ФК Шахтер)
21.11.2019, 14:33

Футболиста клуба "Шахтер" Тайсона отстранили на одну игру и еще на две условно за неприличный жест

Футбольный клуб "Динамо" наказали одним домашним матчем без зрителей и штрафом в 500 000 гривень за поведение болельщиков киевлян на матче 14-го тура украинской Премьер-лиги с донецким "Шахтером". Об этом сообщает пресс-служба "Динамо" со ссылкой на решение контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола. 

Футболиста клуба "Шахтер" Тайсона отстранили на одну игру и еще на две условно за неприличный жест.

Справка. Тайсон выступает в Украине с 2010 года. Ранее он играл за харьковский "Металлист". Его контракт с "Шахтером" рассчитан до 2021 года.

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