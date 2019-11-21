"Динамо" и игрока "Шахтера" наказали за расизм на игре в Харькове

Футбольный клуб "Динамо" наказали одним домашним матчем без зрителей и штрафом в 500 000 гривень за поведение болельщиков киевлян на матче 14-го тура украинской Премьер-лиги с донецким "Шахтером". Об этом сообщает пресс-служба "Динамо" со ссылкой на решение контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.
Футболиста клуба "Шахтер" Тайсона отстранили на одну игру и еще на две условно за неприличный жест.
Справка. Тайсон выступает в Украине с 2010 года. Ранее он играл за харьковский "Металлист". Его контракт с "Шахтером" рассчитан до 2021 года.
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