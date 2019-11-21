"Динамо" и игрока "Шахтера" наказали за расизм на игре в Харькове

Тайсон (Фото: пресс-служба ФК Шахтер)

Футбольный клуб "Динамо" наказали одним домашним матчем без зрителей и штрафом в 500 000 гривень за поведение болельщиков киевлян на матче 14-го тура украинской Премьер-лиги с донецким "Шахтером". Об этом сообщает пресс-служба "Динамо" со ссылкой на решение контрольно-дисциплинарного комитета Украинской ассоциации футбола.

Футболиста клуба "Шахтер" Тайсона отстранили на одну игру и еще на две условно за неприличный жест.

Справка. Тайсон выступает в Украине с 2010 года. Ранее он играл за харьковский "Металлист". Его контракт с "Шахтером" рассчитан до 2021 года.

Тайсон на 82 минуте матча из-за расистских кричалок ударил мячом по трибуне с фанами "Динамо" и показал болельщикам средний палец . Рефери Николай Балакин удалил футболиста. Он покидал поле в слезах. Также заплакал бразилец Дентиньо.

Поведение болельщиков "Динамо" также расследует полиция.

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