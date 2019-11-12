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Полиция открыла дело из-за расизма на матче "Шахтер" - "Динамо"

Полиция открыла дело из-за расизма на матче "Шахтер" - "Динамо" - Фото
Фото - пресс-служба Нацполиции в Харьковской области
12.11.2019, 13:09

Ранее сообщалось, что матч между "Шахтером" и "Динамо" был прерван якобы из-за расистских лозунгов болельщиков бело-синих

Нацполиция открыла уголовное дело якобы из-за проявлений расизма на матче "Шахтер" - "Динамо", который состоялся в Харькове 10 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Харьковской области. 

Следствие установило, что в ходе матча около 20 фанатов клуба "Динамо" якобы выкрикивали расистские оскорбления в адрес игроков "Шахтера". 

Слободской отдел полиции открыл уголовное производство по ч.1 ст.161 УК (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам). Полиция принимает меры по установлению и розыску причастных к правонарушению. 

  • Ранее сообщалось, что матч между "Шахтером" и "Динамо" был прерван якобы из-за расистских лозунгов болельщиков бело-синих.
  • "Динамо" и "Шахтер" отреагировали на расизм во время игры.
  • Поединок закончился победой донецкого клуба со счетом 1:0 - смотрите видео гола.

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