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"Динамо" всухую проиграло "Бенфике" и вылетело из Лиги чемпионов

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2021, 07:29
Бенфика 2:0 Динамо, Лига чемпионов (фото - ЕРА)

Киевское "Динамо" со счетом 2:0 проиграло лиссабонской "Бенфике" в Лиге чемпионов и прекратило выступления в еврокубках в этом сезоне.

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Киевляне могли первыми повести в счете. В начале матча Виталий Буяльский ушел из-под опеки защитников и отдал пас на Цыганкова. Тот мог забивать практически в пустые ворота, однако пробил выше перекладины.

Уже на 16-й минуте "Динамо" пропустило. Выступающий за "Бенфику" экс-игрок киевского клуба Роман Яремчук сыграл на опережение и забил гол в ворота Георгия Бущана с нескольких метров.

"Динамо" всухую проиграло "Бенфике" и вылетело из Лиги чемпионов

На 22-й минуте португальцы забили вновь. Жилберто Жуниор оказался один перед воротами и с близкого расстояния пробил в дальнюю от Бущана девятку.

"Динамо" всухую проиграло "Бенфике" и вылетело из Лиги чемпионов

До конца матча счет не изменился. "Динамо" покидает еврокубки с одним набранным очком и последним местом в группе. "Бенфика" же выходит в 1/8 Лиге чемпионов. Это стало возможным после поражения в параллельном матче ключевого соперника португальцев – "Барселона" со счетом 3:0 проиграла "Баварии".

"Динамо" всухую проиграло "Бенфике" и вылетело из Лиги чемпионов

После матча главный тренер "Динамо" Мирча Луческу сказал, что доволен качеством игры команды в "сильнейшей группе со сложными соперниками", но недоволен результатом, передает пресс-служба киевского клуба.

По его словам, почти во всех матчах "Динамо" играло на равных с серьезными соперниками, а уровень игры футболистов вырос.

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Марк Сировой
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