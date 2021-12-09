"Динамо" всухую проиграло "Бенфике" и вылетело из Лиги чемпионов

Киевское "Динамо" со счетом 2:0 проиграло лиссабонской "Бенфике" в Лиге чемпионов и прекратило выступления в еврокубках в этом сезоне.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Киевляне могли первыми повести в счете. В начале матча Виталий Буяльский ушел из-под опеки защитников и отдал пас на Цыганкова. Тот мог забивать практически в пустые ворота, однако пробил выше перекладины.

Уже на 16-й минуте "Динамо" пропустило. Выступающий за "Бенфику" экс-игрок киевского клуба Роман Яремчук сыграл на опережение и забил гол в ворота Георгия Бущана с нескольких метров.

На 22-й минуте португальцы забили вновь. Жилберто Жуниор оказался один перед воротами и с близкого расстояния пробил в дальнюю от Бущана девятку.

До конца матча счет не изменился. "Динамо" покидает еврокубки с одним набранным очком и последним местом в группе. "Бенфика" же выходит в 1/8 Лиге чемпионов. Это стало возможным после поражения в параллельном матче ключевого соперника португальцев – "Барселона" со счетом 3:0 проиграла "Баварии".

После матча главный тренер "Динамо" Мирча Луческу сказал, что доволен качеством игры команды в "сильнейшей группе со сложными соперниками", но недоволен результатом, передает пресс-служба киевского клуба.

По его словам, почти во всех матчах "Динамо" играло на равных с серьезными соперниками, а уровень игры футболистов вырос.

7 декабря "Шахтер" закончил выступления в Лиге чемпионов, сыграв вничью с тираспольским "Шерифом" (1:1).

Все украинские клубы (включая "Зарю", выступающую в Лиге конференций УЕФА) вылетели из еврокубков и впервые за 14 лет не будут представлены на стадиях плей-офф континентальных турниров.

Смотрите также: Удар через себя в падении. Легионер молодежной команды "Динамо" забил супергол – видео

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.