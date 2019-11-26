Допинговый скандал. МОК поддержит самые жесткие санкции против РФ

Президент МОК Томас Бах (фото - ЕРА)

Международный олимпийский комитет приветствует санкции в отношении российских властей, ответственных за манипуляции баз данных Московской антидопинговой лаборатории. Об этом говорится в заявлении МОК, сообщает Интерфакс.

"Любая манипуляция данными является исключительной ответственностью российских властей. Российские власти несли ответственность за сохранение целостности Московской антидопинговой лаборатории", - говорится в заявлении.

МОК осудил россиян, причастных к манипуляциям, и заявил, что поддержит любые санкции против них.

"Виновные должны быть наказаны самым суровым образом из-за серьезности этого нарушения, и поэтому МОК приветствует санкции в отношении ответственных российских властей", - говорится в заявлении.

В МОК также отметили, что тень подозрения в отношении нового поколения "чистых" российских спортсменов может быть снята, если власти РФ предоставят необработанные данные.

При этом МОК высказался за участие в международных соревнованиях "чистых" российских спортсменов, не нарушавших антидопинговые правила.

Вчера Всемирное антидопинговое агентство (WADA) рекомендовало исполкому организации отстранить Россию от участия в международных спортивных соревнованиях на четыре года.

В сентябре 2019-го WADA открыло расследование о возможном несоответствии Российского антидопингового агентства всемирному антидопинговому кодексу.