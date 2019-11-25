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Комитет WADA выступил за отстранение России от соревнований

Комитет WADA выступил за отстранение России от соревнований - Фото
Московская антидопинговая лаборатория (Фото - EPA)
25.11.2019, 23:04

Окончательное решение будет принято в декабре

Россию могут отстранить от участия в международных спортивных соревнованиях на четыре года. Сегодня комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации принять соответствующее решение.

Рассматривать рекомендации и принимать решение члены исполкома будут 9 декабря на специальном заседании в Париже. В том случае, если окончательное решение будет не в пользу россиян, спортсмены из РФ все же смогут принять участие в Олимпиаде-2020 в Токио, однако в нейтральной форме, без поднятия флага и исполнения гимна страны. Подобный вариант участия в Олимпийских играх для России может быть не первым, поскольку аналогичный применялся на предыдущей Олимпиаде.

  • 5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году.
  • Помимо этого Комиссия Освальда аннулировала результаты на Играх-2014 в Сочи и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах уже 43 российских спортсмена за нарушение антидопинговых правил. 
  • В сентябре 2019-го WADA открыло расследование о возможном несоответствии Российского антидопингового агентства всемирному антидопинговому кодексу

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