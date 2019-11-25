Комитет WADA выступил за отстранение России от соревнований

Россию могут отстранить от участия в международных спортивных соревнованиях на четыре года. Сегодня комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации принять соответствующее решение.
Рассматривать рекомендации и принимать решение члены исполкома будут 9 декабря на специальном заседании в Париже. В том случае, если окончательное решение будет не в пользу россиян, спортсмены из РФ все же смогут принять участие в Олимпиаде-2020 в Токио, однако в нейтральной форме, без поднятия флага и исполнения гимна страны. Подобный вариант участия в Олимпийских играх для России может быть не первым, поскольку аналогичный применялся на предыдущей Олимпиаде.
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