Комитет WADA выступил за отстранение России от соревнований

Московская антидопинговая лаборатория (Фото - EPA)

Россию могут отстранить от участия в международных спортивных соревнованиях на четыре года. Сегодня комитет по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) рекомендовал исполкому организации принять соответствующее решение.

Рассматривать рекомендации и принимать решение члены исполкома будут 9 декабря на специальном заседании в Париже. В том случае, если окончательное решение будет не в пользу россиян, спортсмены из РФ все же смогут принять участие в Олимпиаде-2020 в Токио, однако в нейтральной форме, без поднятия флага и исполнения гимна страны. Подобный вариант участия в Олимпийских играх для России может быть не первым, поскольку аналогичный применялся на предыдущей Олимпиаде.

5 декабря 2017 года Международный олимпийский комитет отстранил Россию от участия в зимних Олимпийских играх в Южной Корее в 2018 году.

Помимо этого Комиссия Освальда аннулировала результаты на Играх-2014 в Сочи и пожизненно отстранила от участия в Олимпиадах уже 43 российских спортсмена за нарушение антидопинговых правил.

В сентябре 2019-го WADA открыло расследование о возможном несоответствии Российского антидопингового агентства всемирному антидопинговому кодексу

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