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26.03.2019, 18:35

Федерация футбола Люксембурга пожалуется на Украину в УЕФА

Федерация футбола Люксембурга пожалуется на Украину в УЕФА - Фото
Жуниор Мораес (фото - Facebook "Шахтера")

Федерация футбола Люксембурга подаст протест на участие форварда сборной Украины Жуниора Мораеса во вчерашнем матче отбора на Евро-2020

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Федерация футбола Люксембурга подаст протест в УЕФА на участие форварда сборной Украины Жуниора Мораеса в очной встрече сборных в матче отбора Евро-2020. Об этом пишет Трибуна.

Президент Федерации футбола Люксембурга Пол Филипп подтвердил эту информацию. "В течение вторника мы оформим и направим протест", – сказал Филипп.

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Ранее сообщалось, что и руководство сборной Португалии может подать протест по этому же поводу. Португальское издание Mais Futebol распространило информацию, что натурализация Мораеса была произведена не по установленным правилам ФИФА. А конкретно – претензия касалась несоблюдению пункта о постоянном проживании на территории Украины в течение пяти лет по достижении 18-летнего возраста. 

Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий ответил на это так: "Мы исследовали ситуацию вокруг натурализации Мораеса. Нет сомнения, что процедура натурализации нарушена не была. Были соблюдены все позиции закона Украины "О гражданстве Украины". Жуниором Мораесом не было нарушено соответствующей нормы пребывания в стране, установленной ЗУ "О гражданстве" и налоговым кодексом. Второе. ФИФА, при определении достаточности срока постоянного проживания в стране, ссылается на национальное законодательство".

Затем ведущий "Цыганык Live" Игорь Цыганык сообщил, что жалоб в УЕФА пока не поступало. "На 17:00 по киевскому времени ни одной жалобы в УЕФА нет. Это точно можно сказать. От Португалии ее уже и не будет на 99,99%, потому что жалобу можно подавать в течение 24 часов после матча. Люксембург сейчас раздумывает над подачей жалобы", - сказал он.

Вчерашний матч, несмотря на постоянные атаки украинцев, заканчивался со счетом 1:1. Но на 93-й минуте после навеса Малиновского со штрафного люксембуржец Родригес забил в свои ворота - 2:1 в пользу Украины.

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Теги: футбол, люксембург, Жуниор Мораес
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