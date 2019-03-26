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26.03.2019, 22:50

ФИФА не занимается "делом Мораеса" - Спорт-Экспресс

ФИФА не занимается "делом Мораеса" - Спорт-Экспресс - Фото
Жуниор Мораес (фото - Facebook "Шахтера")

Дисциплинарный комитет ФИФА не изучал законность участия Жуниора Мораеса в двух последних матчах украинской сборной

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Дисциплинарный комитет ФИФА еще не занимался расследованием законности участия форварда сборной Украины Жуниора Мораеса в рамках отборочного турнира к Евро-2020 против Люксембурга и Португалии. Об этом пишет Спорт-Экспресс.

Издание спросило Международную федерацию футбола о том, открыто ли дисциплинарное дело в отношении ФФУ и натурализованного форварда.

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"На момент ответа на ваш запрос никто с нами не контактировал по теме, упомянутой в вашем письме", - ответили в ФИФА.

Ранее сегодня сообщалось, что Федерация футбола Люксембурга подаст протест в УЕФА на участие Мораеса в игре отбора Евро-2020.

До этого появилась информация, что руководство сборной Португалии может подать протест по этому же поводу. Португальское издание Mais Futebol написало, что натурализация Мораеса была произведена не по установленным правилам ФИФА. А конкретно – претензия касалась несоблюдению пункта о постоянном проживании на территории Украины в течение пяти лет по достижении 18-летнего возраста.

Генеральный секретарь ФФУ Юрий Записоцкий ответил на это так: "Мы исследовали ситуацию вокруг натурализации Мораеса. Нет сомнения, что процедура натурализации нарушена не была. Были соблюдены все позиции закона Украины "О гражданстве Украины". Жуниором Мораесом не было нарушено соответствующей нормы пребывания в стране, установленной ЗУ "О гражданстве" и налоговым кодексом. Второе. ФИФА, при определении достаточности срока постоянного проживания в стране, ссылается на национальное законодательство".

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Теги: футбол, ФИФА, евро-2020, Жуниор Мораес
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