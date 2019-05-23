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23.05.2019, 11:55

Футбол. "Арсенал" и "Челси" вернут билеты на финал Лиги Европы

Футбол. "Арсенал" и "Челси" вернут билеты на финал Лиги Европы - Фото
Фото: Facebook Лиги Европы

Команды-финалисты футбольного турнира Лиги Европы хотят вернуть 6000 билетов на матч в Баку

Команды-финалисты футбольного турнира Лиги Европы планируют отказаться от части выделенных им билетов. Об этом сообщает The Times.

"Арсенал" и "Челси" вернут более 6000 билетов в общей сложности.

Всего УЕФА выделил клубам по 5800 билетов, что составляет менее 10% от вместимости стадиона, на котором пройдет финальный матч. Такое решение было принято из-за малой пропускной способности аэропорта в Баку.

Клубы же продали только 3500 ("Арсенал") и 2000 ("Челси") билетов.

Спонсоры УЕФА, которым выделили 2000 билетов, столкнулись с аналогичными проблемами, отмечает издание.

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Теги: Лига Европы, футбол, уефа, арсенал, челси
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