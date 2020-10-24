UA

Футбол. "Барселона" – "Реал Мадрид": где и когда смотреть матч

24.10.2020, 08:40
Футбол.
Лионель Месси (фото - EPA)

Сегодня футбольный клуб "Барселона" сыграет с мадридским "Реалом"

24 октября в Каталонии состоится поединок между "Барселоной" и мадридским "Реалом" в рамках седьмого тура чемпионата Испании. 

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Матч начнется в 17:00. Трансляцию игры проведет онлайн-сервис Megogo. Поединок пройдет на стадионе Камп Ноу. 

Ориентировочный состав "Барселоны": Нето, Роберто, Пике, Лангле, Дест, Де Йонг, Бускетс, Фати, Коутиньо, Тринкан, Месси; "Реал Мадрида": Куртуа, Начо, Варан, Рамос, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Винисиус, Бензема, Асенсио.

Ранее обе команды с разными результатами провели матчи Лиги чемпионов. "Барселона" разгромила "Ференцварош", а "Реал" уступил донецкому "Шахтеру". Фаворитом встречи считается "Барселона".

Смотрите также: Фееричная победа. "Реал" – 2:3 – "Шахтер": видео всех голов матча

Владислав Сердюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Спорт футбол Барселона реал мадрид

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
Ева и псевдохалифат. Как украинка с детьми оказалась в сирийском лагере для беженцев

ИсторииЕва и псевдохалифат. Как украинка с детьми оказалась в сирийском лагере для беженцев
 