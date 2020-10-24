Футбол. "Барселона" – "Реал Мадрид": где и когда смотреть матч
Сегодня футбольный клуб "Барселона" сыграет с мадридским "Реалом"
24 октября в Каталонии состоится поединок между "Барселоной" и мадридским "Реалом" в рамках седьмого тура чемпионата Испании.
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Матч начнется в 17:00. Трансляцию игры проведет онлайн-сервис Megogo. Поединок пройдет на стадионе Камп Ноу.
Ориентировочный состав "Барселоны": Нето, Роберто, Пике, Лангле, Дест, Де Йонг, Бускетс, Фати, Коутиньо, Тринкан, Месси; "Реал Мадрида": Куртуа, Начо, Варан, Рамос, Менди, Кроос, Каземиро, Модрич, Винисиус, Бензема, Асенсио.
Ранее обе команды с разными результатами провели матчи Лиги чемпионов. "Барселона" разгромила "Ференцварош", а "Реал" уступил донецкому "Шахтеру". Фаворитом встречи считается "Барселона".
- На этой неделе украинские клубы стартовали в еврокубках. "Динамо" проиграло в Лиге чемпионов "Ювентусу" (0:2), а "Шахтер" в этом же турнире сенсационно обыграл "Реал" (2:3).
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