Футбол. Чемпион мира может не сыграть с "Динамо" из-за перелома

Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь получил травму на тренировке. Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.
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У футболиста – перелом левой лодыжки большеберцовой кости. Восстановление от таких травм занимает до трех месяцев, отмечают в пресс-службе.
Это значит, что футболист не сможет сыграть в поединке против "Динамо". Киевский клуб будет первым соперником "Шахтера" после возобновления чемпионата, которое ожидается с 30 мая.
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