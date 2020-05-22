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Футбол. Чемпион мира может не сыграть с "Динамо" из-за перелома

Футбол. Чемпион мира может не сыграть с "Динамо" из-за перелома - Фото
Валерий Бондарь (фото - пресс-служба ФК Шахтер)
22.05.2020, 15:11

Выступающий за донецкий "Шахтер" чемпион мира по футболу Валерий Бондарь получил травму

Защитник донецкого "Шахтера" Валерий Бондарь получил травму на тренировке. Об этом сообщает пресс-служба донецкого клуба.

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У футболиста – перелом левой лодыжки большеберцовой кости. Восстановление от таких травм занимает до трех месяцев, отмечают в пресс-службе.

Это значит, что футболист не сможет сыграть в поединке против "Динамо". Киевский клуб будет первым соперником "Шахтера" после возобновления чемпионата, которое ожидается с 30 мая.

  • Летом 2019-го Бондарь вместе со сборной Украины U-20 выиграл юношеский чемпионат мира по футболу. Защитник был капитаном этой команды. Сейчас за основной состав "Шахтера" выступает еще один триумфатор чемпионата - форвард Даниил Сикан.

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Марк Сировой
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