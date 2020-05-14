Чемпионат Украины по футболу возобновится предположительно 30 мая

Фото: пресс-служба Украинской ассоциации футбола

Чемпионат Украины по футболу, возможно, возобновится уже 30 мая. Об этом сообщает телеканал Футбол 1/2/3 со ссылкой на собственное интервью с министром здравоохранения Максимом Степановым. На официальном сайте футбольного клуба Динамо Киев эта дата называется как точная.

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В интервью, которое Степанов вчера дал телеканалу, говорится, что дата 30 мая "действительно рассматривается" и что пока "идет общение с эпидемиологами на предмет безопасного проведения этих соревнований", поскольку нужно будет обеспечить безопасность людей на стадионе и самих футболистов. Министр отметил, что точную дату в Министерстве здравоохранения смогут назвать "в начале следующей недели".

На сайте Динамо сообщается, что Украинская премьер-лига уже приняла решение о возобновлении сезона 2019-2020 30 мая. "О дате, времени начала матчей и месте проведения будет уведомлено дополнительно", говорится в сообщении.

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17 марта УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года.

17 марта УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года. В тот же день Украинская ассоциация футбола обязала всех организаторов приостановить все соревнования по футболу в стране.

10 мая испанские клубы объявили о возможном возобновлении национального чемпионата по футболу с 12 июня, а в Чехии его планируют возобновить 25 мая.

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