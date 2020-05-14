Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Чемпионат Украины по футболу возобновится предположительно 30 мая

Чемпионат Украины по футболу возобновится предположительно 30 мая - Фото
Фото: пресс-служба Украинской ассоциации футбола
14.05.2020, 16:09

Такую дату рассматривают в Министерстве здравоохранения и называют на официальном сайте ФК Динамо

Чемпионат Украины по футболу, возможно, возобновится уже 30 мая. Об этом сообщает телеканал Футбол 1/2/3 со ссылкой на собственное интервью с министром здравоохранения Максимом Степановым. На официальном сайте футбольного клуба Динамо Киев эта дата называется как точная.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В интервью, которое Степанов вчера дал телеканалу, говорится, что дата 30 мая "действительно рассматривается" и что пока "идет общение с эпидемиологами на предмет безопасного проведения этих соревнований", поскольку нужно будет обеспечить безопасность людей на стадионе и самих футболистов. Министр отметил, что точную дату в Министерстве здравоохранения смогут назвать "в начале следующей недели".

На сайте Динамо сообщается, что Украинская премьер-лига уже приняла решение о возобновлении сезона 2019-2020 30 мая. "О дате, времени начала матчей и месте проведения будет уведомлено дополнительно", говорится в сообщении.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

  • 17 марта УЕФА перенес Евро-2020 на лето 2021 года.
  • В тот же день Украинская ассоциация футбола обязала всех организаторов приостановить все соревнования по футболу в стране.
  • 10 мая испанские клубы объявили о возможном возобновлении национального чемпионата по футболу с 12 июня, а в Чехии его планируют возобновить 25 мая.

Читайте также: Президент FIFA: футбол будет совершенно другим после коронавируса

Дарья Мостовая
Еще по теме
Напишите нам
футбол УПЛ максим степанов
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 