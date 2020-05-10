Футбол. Испанский чемпионат планируют возобновить с 12 июня

Эмблема испанского чемпионата по футболу

Испанские клубы готовятся к возобновлению матчей с 12 июня, но окончательное решение будет согласовано с Министерством здравоохранения страны. Планируется, что чемпионат Испании будет доигран в июне и июле, а в августе для футболистов начнутся еврокубки. Об этом сообщает издание AS.

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Также сообщается, что альтернативной датой может стать продолжение турнира с 19 июня, но испанские клубы настаивают на более ранней дате – по причине лучших финансовых условий и рекламных рейтингов. Издание указывает, что если соревнования возобновятся не позднее 12 июня, то клубы смогут получить большую часть ожидаемых денег за телетрансляции, и это составляет солидную долю в их бюджетах.

По информации издания, большинство испанских клубов уже начали тренировки с соблюдением всех протоколов санитарной безопасности. Поскольку на данный момент главной задачей клубов является предотвращение заражения людей, то в первые дни работы футболисты и тренеры в обязательном порядке надевают не только защитные маски, но и перчатки.

Как известно, Ла Лига была остановлена после 27 туров по причине возникновения эпидемии коронавируса в стране. На этот момент в испанском футбольном турнире лидирует "Барселона", имеющая преимущество в 2 очка перед ближайшим соперником – клубом "Реал".

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