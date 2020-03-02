Футбол. "Реал" – 2:0 – "Барселона": видео лучших моментов и всех голов матча

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"Реал" обыграл "Барселону", благодаря голам Винисиуса Джуниора и Мариано Диаса. Подопечные Зинедина Зидана вновь на первом месте в Ла Лиге

Мадридский "Реал" победил в Эль-Классико, обыграв "Барселону" со счетом 2:0, и вышел на первое место в испанской Ла Лиге.

"Реал" активнее начал матч, доминировал и больше владел мячом, однако ни к какой конкретике это не приводило. "Барса" отбивалась от натиска, играя вторым номером, но уже к середине тайма могла открыть счет. Антуанн Гризманн не реализовал передачу Хорди Альбы, пробив выше ворот. "Реал" продолжал давить, активно действовал Винисиус Джуниор, но больше моментов на контратаках создавали каталонцы: забить могли Лионель Месси и Артур.

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Серхио Рамос, Антуан Гризманн. Реал Мадрид vs Барселона (фото - пресс-служба Реала)

После безголевого первого тайма мадридцы повысили темп игры и прижали "Барселону" к ее воротам. Дважды мог забить Иско: сначала каталонцев спас голкипер Марк-Андре тер Штеген, а затем ему на подмогу пришел центрбек Жерар Пике. Хороший момент бы у Карима Бензема – мимо. За "Барселону" мог забить вышедший на замену Брейтуэйт, но Тибо Куртуа подстраховал Рафаэль Варан, который вынес мяч из ворот.

На 71-1 минуте "Реал" открыл счет. Тони Кроос буквально разрезал одной передачей оборону Барселоны. Винисиус ворвался в штрафную и забил гол после рикошета от Пике. 1:0!

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Гол Винисуса, Реал Мадрид - Барселона

"Барселона" тут же попыталась отыграться, но Марсело остановил Месси в умопомрачительном подкате. В концовке матча, на 90+1 минуте, "Реал" забил вновь. Мариано Диас выиграл рандеву с тер Штегеном. 2:0!

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"Реал" показал футбол топ-уровня во втором тайме и вернул себе лидерство в чемпионате Испании.

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Видео: LaLiga Santander/YouTube

Фото - пресс-служба "Реал" Мадрид

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Теги: Ла Лига, видео, Барселона, реал мадрид, голы, обзор, эль классико, винисиус джуниор, мариано диаз, барса, винисиус
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