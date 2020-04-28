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Коронавирус. В Чехии футбольный чемпионат планируют возобновить 25 мая

Коронавирус. В Чехии футбольный чемпионат планируют возобновить 25 мая - Фото
Фото: slavia.cz
28.04.2020, 13:01

По последним данным, в стране COVID-19 заболели 7449 человек

Футбольный чемпионат Чехии планируют возобновить 25 мая. Об этом сообщает Footboom.com.

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Кроме Первой чешской лиги, должен стартовать и второй дивизион. 12 мая комитет чешской лиги должен утвердить план по возобновлению сезона.

Решение также зависит от рекомендаций со стороны правительства и Министерства здравоохранения страны.

Чемпионат Чехии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В турнире сыграно 24 тура, и лидером является пражская "Славия", которая опережает "Викторию" (Пльзень) на восемь очков.

По последним данным, в стране заболели коронавирусом 7449 человек, умерли 223, выздоровели 2842.

  • С 24 апреля Чехия открыла границы для граждан и тех, кто постоянно проживает в стране.
Арина Толина
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