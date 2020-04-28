Коронавирус. В Чехии футбольный чемпионат планируют возобновить 25 мая

Футбольный чемпионат Чехии планируют возобновить 25 мая. Об этом сообщает Footboom.com.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Кроме Первой чешской лиги, должен стартовать и второй дивизион. 12 мая комитет чешской лиги должен утвердить план по возобновлению сезона.
Решение также зависит от рекомендаций со стороны правительства и Министерства здравоохранения страны.
Чемпионат Чехии был приостановлен из-за пандемии коронавируса. В турнире сыграно 24 тура, и лидером является пражская "Славия", которая опережает "Викторию" (Пльзень) на восемь очков.
По последним данным, в стране заболели коронавирусом 7449 человек, умерли 223, выздоровели 2842.