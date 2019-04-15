Футбол. Динамо повторило клубный рекорд, Шахтер - успех киевлян

"Динамо" (фото - Facebook "Динамо") Фото: Facebook "Динамо"

Украинская Премьера-Лига представила результаты 24-го тура чемпионата "языком цифр и фактов". Соответствующие данные опубликованы на официальном сайте.

Киевское "Динамо" повторило лучшее достижение в истории клуба, выиграв выездной поединок против "Мариуполя" (1:0).

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"Динамо" забивает в УПЛ голы на полях соперников 19-й матч подряд (32 мяча), повторяя клубный рекорд", - сказано в сообщении.

Соперники киевлян, которые являются на сегодняшний день лидерами чемпионата, повторили успех динамовцев.

"400-й в УПЛ матч "Шахтера" без пропущенных голов, который становится вторым после "Динамо" клубом, преодолевшим этот юбилейный сухой рубеж", - отмечают эксперты.

Турнирная таблица выглядит следующим образом:

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